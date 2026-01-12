https://ria.ru/20260112/pozhar-2067424585.html
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось на площади порядка 100 квадратных метров на востоке Москвы, пожар удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
2026
На востоке Москве на площади 100 квадратных метров загорелось здание автосервиса