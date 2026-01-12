На востоке Москвы загорелось здание автосервиса

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на площади порядка 100 квадратных метров на востоке Москвы, пожар удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Косинская, дом 18А, строение 2. Происходило загорание обрешетника кровли одноэтажного здания автосервиса на общей площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принятыми мерами пожар был локализован и позднее полностью потушен. К ликвидации возгорания привлекались 71 человек и 19 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.