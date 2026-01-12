Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 12.01.2026
17:46 12.01.2026
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса
2026
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса

© МЧС МосквыСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании автосервиса в Москве. Кадр видео
© МЧС Москвы
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании автосервиса в Москве. Кадр видео
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на площади порядка 100 квадратных метров на востоке Москвы, пожар удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Косинская, дом 18А, строение 2. Происходило загорание обрешетника кровли одноэтажного здания автосервиса на общей площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принятыми мерами пожар был локализован и позднее полностью потушен. К ликвидации возгорания привлекались 71 человек и 19 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе
28 декабря 2025, 17:08
 
