https://ria.ru/20260112/pozhar-2067342387.html
В Шерегеше закрыли канатную дорогу
В Шерегеше закрыли канатную дорогу - РИА Новости, 12.01.2026
В Шерегеше закрыли канатную дорогу
Канатную дорогу "Фристайл", расположенную в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, закрыли после пожара в здании машинного отделения. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:44:00+03:00
2026-01-12T11:44:00+03:00
2026-01-12T11:44:00+03:00
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шерегеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103480/54/1034805488_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5a4013b2980dd2579e6578c68ade6fbd.jpg
https://ria.ru/20260110/chp-2067145260.html
кемеровская область
шерегеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103480/54/1034805488_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_af6b40c9ab1c647c8b5037e21467e459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шерегеш
Происшествия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шерегеш
В Шерегеше закрыли канатную дорогу
В Шерегеше закрыли канатную дорогу после пожара в машинном отделении
КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Канатную дорогу "Фристайл", расположенную в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, закрыли после пожара в здании машинного отделения.
"Канатная дорога "Фристайл" не работает по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале горнолыжного курорта.
Как сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС
, на момент первого прибытия подразделения горела крыша здания.
"Это горело здание машинного отделения канатной дороги. В результате пожара сгорела крыша на всей площади. Обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 квадратов, общая площадь (пожара - ред.) - 70 "квадратов". Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.