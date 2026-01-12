В Шерегеше закрыли канатную дорогу

КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Канатную дорогу "Фристайл", расположенную в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, закрыли после пожара в здании машинного отделения.

"Канатная дорога "Фристайл" не работает по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале горнолыжного курорта.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС , на момент первого прибытия подразделения горела крыша здания.