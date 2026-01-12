Рейтинг@Mail.ru
11:44 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/pozhar-2067342387.html
В Шерегеше закрыли канатную дорогу
Канатную дорогу "Фристайл", расположенную в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, закрыли после пожара в здании машинного отделения. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:44:00+03:00
2026-01-12T11:44:00+03:00
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шерегеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103480/54/1034805488_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5a4013b2980dd2579e6578c68ade6fbd.jpg
https://ria.ru/20260110/chp-2067145260.html
кемеровская область
шерегеш
происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шерегеш
Происшествия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шерегеш
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на трассы горнолыжного курорта Шерегеш
Вид на трассы горнолыжного курорта Шерегеш
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на трассы горнолыжного курорта Шерегеш. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Канатную дорогу "Фристайл", расположенную в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, закрыли после пожара в здании машинного отделения.
"Канатная дорога "Фристайл" не работает по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале горнолыжного курорта.
Как сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС, на момент первого прибытия подразделения горела крыша здания.
"Это горело здание машинного отделения канатной дороги. В результате пожара сгорела крыша на всей площади. Обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 квадратов, общая площадь (пожара - ред.) - 70 "квадратов". Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше
10 января, 17:57
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шерегеш
 
 
