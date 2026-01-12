https://ria.ru/20260112/pozhar-2067306825.html
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 12.01.2026
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека
Мужчина и женщина погибли в Иркутской области во время пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 12.01.2026
иркутская область
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека
В Иркутской области при пожаре в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина
ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости.
Мужчина и женщина погибли в Иркутской области во время пожара в многоквартирном доме, сообщает
ГУМЧС региона.
В городе Железногорск-Илимский утром в понедельник загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия первого подразделения из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще два человека были спасены звеном газодымозащитной службы.
"В горящей квартире были обнаружены погибшие 29-летний мужчина и 36-летняя женщина… Дознаватели ведомства установили, что причиной стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытое горение было ликвидировано огнеборцами на 54 квадратных метрах.