При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека

В городе Железногорск-Илимский утром в понедельник загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия первого подразделения из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще два человека были спасены звеном газодымозащитной службы.