Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде - РИА Новости, 12.01.2026
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
Коллеги задержанного ранее в Польше российского археолога Александра Бутягина на заседании суда по продлению его ареста в понедельник предоставили поручительные
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости.
Коллеги задержанного ранее в Польше российского археолога Александра Бутягина на заседании суда по продлению его ареста в понедельник предоставили поручительные письма, говорится
в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина", где его близкие публикуют новости о ситуации с ученым.
Окружной суд Варшавы
в понедельник продлил арест Бутягина
до 4 марта, об этом РИА Новости сообщил адвокат Адам Доманьский. Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. В четверг в окружном суде Варшавы начнется рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина.
"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Александр мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО. В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом", - говорится в Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина".
Отмечается, что при подаче апелляции на продление ареста Бутягина будут представлены дополнительные поручительные письма. При этом рассмотрения апелляции "придется ждать как минимум месяц".
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.