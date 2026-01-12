Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде

"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Александр мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО. В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом", - говорится в Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина".