Рейтинг@Mail.ru
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/polsha-2067459882.html
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде - РИА Новости, 12.01.2026
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
Коллеги задержанного ранее в Польше российского археолога Александра Бутягина на заседании суда по продлению его ареста в понедельник предоставили поручительные РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:43:00+03:00
2026-01-12T20:43:00+03:00
в мире
варшава
украина
польша
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_34:226:2652:1699_1920x0_80_0_0_e7657008397f935f7565bcfbd45cc942.jpg
https://ria.ru/20260112/piotrovskij-2067431359.html
https://ria.ru/20260112/butyagin-2067436460.html
варшава
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bef0a1c48da6e62688098b2f06a8cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, украина, польша, александр бутягин
В мире, Варшава, Украина, Польша, Александр Бутягин
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде

Адвокат Доманьский: коллеги Бутягина предоставили поручительные письма

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Коллеги задержанного ранее в Польше российского археолога Александра Бутягина на заседании суда по продлению его ареста в понедельник предоставили поручительные письма, говорится в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина", где его близкие публикуют новости о ситуации с ученым.
Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, об этом РИА Новости сообщил адвокат Адам Доманьский. Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. В четверг в окружном суде Варшавы начнется рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Вчера, 18:25
"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Александр мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО. В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом", - говорится в Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина".
Отмечается, что при подаче апелляции на продление ареста Бутягина будут представлены дополнительные поручительные письма. При этом рассмотрения апелляции "придется ждать как минимум месяц".
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж
Вчера, 18:40
 
В миреВаршаваУкраинаПольшаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала