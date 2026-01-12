Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/polsha-2067447556.html
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины - РИА Новости, 12.01.2026
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины
Конференция археологов Государственного Эрмитажа приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой воздержаться от выдачи ранее... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:25:00+03:00
2026-01-12T19:25:00+03:00
в мире
украина
польша
европа
александр бутягин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260112/piotrovskij-2067431359.html
https://ria.ru/20260109/ukraina-2067052078.html
украина
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, европа, александр бутягин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
В мире, Украина, Польша, Европа, Александр Бутягин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины

Археологи Эрмитажа попросили власти Польши не выдавать Бутягина Украине

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Конференция археологов Государственного Эрмитажа приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой воздержаться от выдачи ранее задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина властям Украины, говорится в письме генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского коллегам в Европе.
"Ежегодная конференция археологов Государственного Эрмитажа приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой воздержаться от выдачи археолога А.М. Бутягина властям Украины, поскольку его физическое состояние и жизнь окажутся в опасности", - говорится в письме Пиотровского.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Вчера, 18:25
Текст обращения в адрес главы Германского археологического института Фредерики Флесс, а также генерального секретаря Германского археологического института Филиппа фон Рюмелля опубликовала пресс-служба музея в понедельник.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Бутягин не может подготовиться к суду из-за материалов дела на украинском
9 января, 22:40
 
В миреУкраинаПольшаЕвропаАлександр БутягинМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала