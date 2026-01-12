Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины

https://ria.ru/20260112/polsha-2067447556.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Конференция археологов Государственного Эрмитажа приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой воздержаться от выдачи ранее задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина властям Украины, говорится в письме генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского коллегам в Европе.
"Ежегодная конференция археологов Государственного Эрмитажа
приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши
с просьбой воздержаться от выдачи археолога А.М. Бутягина
властям Украины
, поскольку его физическое состояние и жизнь окажутся в опасности", - говорится в письме Пиотровского
.
Текст обращения в адрес главы Германского археологического института Фредерики Флесс, а также генерального секретаря Германского археологического института Филиппа фон Рюмелля опубликовала пресс-служба музея в понедельник.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.