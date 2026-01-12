https://ria.ru/20260112/polsha-2067375741.html
Арестованный в Польше археолог Бутягин не жалуется на содержание
Арестованный в Польше археолог Бутягин не жалуется на содержание - РИА Новости, 12.01.2026
Арестованный в Польше археолог Бутягин не жалуется на содержание
Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин не высказывает жалоб на условия содержания, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский. РИА Новости, 12.01.2026
Арестованный в Польше археолог Бутягин не жалуется на содержание
Адвокат Доманьский заявил, что у Бутягина позитивный настрой с учетом ситуации
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин не высказывает жалоб на условия содержания, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский.
В понедельник в Окружном суде Варшавы
проходит судебное заседание по вопросу продления ареста Бутягина
. В настоящее время в заседании объявлен перерыв. Ожидается, что решение будет оглашено после 13.00 (15.00 мск).
"Принимая во внимание, конечно, трудную ситуацию, к которой оказался пан Бутягин, он находится в относительно хорошем состоянии, у него позитивное настроение с учетом ситуации", - сказал Доманьский.
"Никаких жалоб или негативной информации с его стороны на данный момент не было", - добавил он.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.