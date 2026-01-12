Рейтинг@Mail.ru
Мэр Краснодара призвал работодателей отпустить сотрудников с работы раньше - РИА Новости, 12.01.2026
18:32 12.01.2026
Мэр Краснодара призвал работодателей отпустить сотрудников с работы раньше
общество, краснодар, новый год
Общество, Краснодар, Новый год
Сотрудник коммунальной службы проводит чистку снега в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов на фоне сильного снегопада призвал работодателей отпустить сотрудников с работы раньше, чтобы службы могли начать уборку улиц от снега.
С ночи в Краснодаре выпало около 15 сантиметров снега, сообщали в пресс-службе мэрии.
Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, на магистральных улицах города весь день активное движение и пробки, техника не может полноценно выйти на их очистку и в связи с этим направлена на пригородные улицы, въездные маршруты и те дороги, где нет скопления автомобилей.
"Чтобы очистить дороги, необходимо их разгрузить. В связи с этим обращаюсь ко всем работодателям Краснодара: по возможности отпустите своих сотрудников домой раньше, чтобы наши специалисты начали обработку улиц противогололёдными материалами", - сказал Наумов.
При этом очистка улично-дорожной сети от снега идёт в круглосуточном режиме, добавил мэр.
ОбществоКраснодарНовый год
 
 
