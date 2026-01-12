https://ria.ru/20260112/pogoda-2067306079.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Снег, местами гололедица, температура до минус 6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 12 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снег, местами гололедица, температура до минус 6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 12 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в столичном регионе будет формировать центральная часть приближающегося с юга циклона. Погода будет облачная, временами снег. На юго-востоке и востоке Московской области
местами возможен гололед. Днем в столице минус 2 - минус 4, по области от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал РИА Новости Леус
.
Синоптик отметил, что такие температуры на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточной, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры в столице покажу 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.