Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.01.2026
08:13 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/pogoda-2067306079.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Снег, местами гололедица, температура до минус 6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 12 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 12.01.2026
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
новый год
https://ria.ru/20260111/moskva-2067262242.html
московская область (подмосковье)
общество, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Леус: снег, местами гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снег, местами гололедица, температура до минус 6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 12 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в столичном регионе будет формировать центральная часть приближающегося с юга циклона. Погода будет облачная, временами снег. На юго-востоке и востоке Московской области местами возможен гололед. Днем в столице минус 2 - минус 4, по области от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал РИА Новости Леус.
Синоптик отметил, что такие температуры на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточной, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры в столице покажу 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек
11 января, 19:24
 
11 января, 19:24
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
