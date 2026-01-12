Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии

БИШКЕК, 12 янв – РИА Новости. Пластическая операция в Киргизии обойдется примерно в два раза дешевле, чем в Москве, рассказал РИА Новости известный доктор, один из ведущих специалистов Киргизии в области пластической хирургии Дмитрий Прокопьев.

"В Бишкеке определенная операция будет стоить примерно в два раза дешевле, чем в Москве , и раз в десять-пятнадцать дешевле, чем, например, в ОАЭ . Если взять в качестве примера стандартное увеличение груди, то в Киргизии оно обойдется примерно в 2-2,5 тысячи долларов. В Москве - в 5-7 тысяч", - заявил врач.

По словам Прокопьева, стоимость пластических операций очень сильно варьируется в зависимости от их характера и сложности.

"У нас в стране в целом труд человека стоит дешевле, и поэтому у нас есть возможность обеспечивать хорошее соотношение цены и качества. Все клиники, хирурги - адаптируют цены под рынок. Соответственно, у нас хорошие хирурги делают хорошие операции за более умеренные деньги, чем, ну, например, в тех же самых соседних странах, потому что там уровень жизни немного повыше, и они устанавливают чуть другие цены", - объяснил врач.

Он уточнил, что при этом киргизские специалисты по пластической хирургии ничем не уступают заграничным коллегам и способны выполнять операции любой категории сложности. Клиники оборудованы тоже ничем не хуже, чем в развитых странах. Не влияют на результаты операций и расовые различия пациентов.