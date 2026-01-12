Рейтинг@Mail.ru
Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии - РИА Новости, 12.01.2026
07:05 12.01.2026
Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии
Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии - РИА Новости, 12.01.2026
Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии
Пластическая операция в Киргизии обойдется примерно в два раза дешевле, чем в Москве, рассказал РИА Новости известный доктор, один из ведущих специалистов... РИА Новости, 12.01.2026
киргизия
москва
бишкек
киргизия
москва
бишкек
киргизия, москва, бишкек
Киргизия, Москва, Бишкек
Хирург рассказал о ценах на пластические операции в Киргизии

РИА Новости: в Киргизии можно сделать пластику в два раза дешевле, чем в Москве

Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пластическая хирургия. Архивное фото
БИШКЕК, 12 янв – РИА Новости. Пластическая операция в Киргизии обойдется примерно в два раза дешевле, чем в Москве, рассказал РИА Новости известный доктор, один из ведущих специалистов Киргизии в области пластической хирургии Дмитрий Прокопьев.
Бишкеке определенная операция будет стоить примерно в два раза дешевле, чем в Москве, и раз в десять-пятнадцать дешевле, чем, например, в ОАЭ. Если взять в качестве примера стандартное увеличение груди, то в Киргизии оно обойдется примерно в 2-2,5 тысячи долларов. В Москве - в 5-7 тысяч", - заявил врач.
Пластический хирург рассказал, как не попасть к мошенникам
11 января, 08:11
Пластический хирург рассказал, как не попасть к мошенникам
11 января, 08:11
По словам Прокопьева, стоимость пластических операций очень сильно варьируется в зависимости от их характера и сложности.
"У нас в стране в целом труд человека стоит дешевле, и поэтому у нас есть возможность обеспечивать хорошее соотношение цены и качества. Все клиники, хирурги - адаптируют цены под рынок. Соответственно, у нас хорошие хирурги делают хорошие операции за более умеренные деньги, чем, ну, например, в тех же самых соседних странах, потому что там уровень жизни немного повыше, и они устанавливают чуть другие цены", - объяснил врач.
Он уточнил, что при этом киргизские специалисты по пластической хирургии ничем не уступают заграничным коллегам и способны выполнять операции любой категории сложности. Клиники оборудованы тоже ничем не хуже, чем в развитых странах. Не влияют на результаты операций и расовые различия пациентов.
"Мы можем проводить все виды операций в том же качестве и объеме. Единственное, может быть, у нас нет так называемого робота "Да Винчи". На нем кто-то иногда делает за рубежом, но это просто в качестве того, чтобы сделать на аппарате-роботе, а в остальном он особо и не нужен, по крайней мере - пока. Он очень дорогостоящий, их даже в России всего несколько", - подчеркнул специалист.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Хирург рассказал, почему россияне начали чаще ездить в Киргизию
10 января, 07:03
 
КиргизияМоскваБишкек
 
 
