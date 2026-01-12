Рейтинг@Mail.ru
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина - РИА Новости, 12.01.2026
18:25 12.01.2026 (обновлено: 19:39 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/piotrovskij-2067431359.html
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма коллегам в Европе с указанием на возможные последствия ситуации с задержанием... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:25:00+03:00
2026-01-12T19:39:00+03:00
в мире
европа
польша
михаил пиотровский
александр бутягин
государственный эрмитаж
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма коллегам в Европе с указанием на возможные последствия ситуации с задержанием археолога Александра Бутягина для археологического и музейного мира в будущем.
"В декабре 2025 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку, а также коллегам в Европе с указанием на возможные последствия этой ситуации для археологического и музейного мира в будущем", - говорится в сообщении.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины
Вчера, 19:25
Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
Вчера, 15:31
 
