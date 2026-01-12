Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма коллегам в Европе с указанием на возможные последствия ситуации с задержанием археолога Александра Бутягина для археологического и музейного мира в будущем.

"В декабре 2025 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку, а также коллегам в Европе с указанием на возможные последствия этой ситуации для археологического и музейного мира в будущем", - говорится в сообщении.

Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина.