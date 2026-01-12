Рейтинг@Mail.ru
Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта - РИА Новости, 12.01.2026
13:08 12.01.2026
Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта
Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта
Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в Ленинском
происшествия
пермский край
пермь
чусовой
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пермский край
пермь
чусовой
происшествия, пермский край, пермь, чусовой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Чусовой, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта

РИА Новости: подозреваемый в подготовке теракта в Пермском крае обжаловал арест

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Житель Чусового под воздействием телефонных мошенником перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом. В начале января Ленинский районный суд Перми арестовал мужчину, обвиняемого по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"), до 28 февраля.
"От адвоката задержанного поступила жалоба на постановление о мере пресечения", - рассказали в суде.
ПроисшествияПермский крайПермьЧусовойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
