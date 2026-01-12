Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Житель Чусового под воздействием телефонных мошенником перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом. В начале января Ленинский районный суд Перми арестовал мужчину, обвиняемого по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"), до 28 февраля.
"От адвоката задержанного поступила жалоба на постановление о мере пресечения", - рассказали в суде.