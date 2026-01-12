https://ria.ru/20260112/pauerbanki-2067479172.html
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - РИА Новости, 12.01.2026
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января 2026 года скорректировала нормы, регулирующие перевозку пауэрбанков, зарядных устройств и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:27:00+03:00
2026-01-12T23:27:00+03:00
2026-01-12T23:46:00+03:00
международная ассоциация воздушного транспорта
emirates
pegasus airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f242b8c398ce845f452d6aace503bf6b.jpg
https://ria.ru/20260112/tur-2067429016.html
https://ria.ru/20260103/turoperatory-2066213526.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_d770050bd2f77a4c493daaa9e9a12058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная ассоциация воздушного транспорта, emirates, pegasus airlines
Международная ассоциация воздушного транспорта, Emirates, Pegasus Airlines
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
Международная ассоциация авиатранспорта ужесточила правила провоза пауэрбанков