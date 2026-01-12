Рейтинг@Mail.ru
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 12.01.2026 (обновлено: 23:46 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/pauerbanki-2067479172.html
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - РИА Новости, 12.01.2026
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января 2026 года скорректировала нормы, регулирующие перевозку пауэрбанков, зарядных устройств и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:27:00+03:00
2026-01-12T23:46:00+03:00
международная ассоциация воздушного транспорта
emirates
pegasus airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f242b8c398ce845f452d6aace503bf6b.jpg
https://ria.ru/20260112/tur-2067429016.html
https://ria.ru/20260103/turoperatory-2066213526.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_d770050bd2f77a4c493daaa9e9a12058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международная ассоциация воздушного транспорта, emirates, pegasus airlines
Международная ассоциация воздушного транспорта, Emirates, Pegasus Airlines
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах

Международная ассоциация авиатранспорта ужесточила правила провоза пауэрбанков

© Pixabay / Pixabay / StockSnapПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января 2026 года скорректировала нормы, регулирующие перевозку пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов, содержащих литий-ионные батареи, сообщается на сайте ассоциации.
Отмечается, что теперь пассажирам разрешено брать их исключительно в ручную кладь. Более того, зарядка других гаджетов от пауэрбанков будет недопустима во время руления, взлета и посадки самолета. Заряжать сам пауэрбанк во время полета от источников питания в салоне самолета также запрещено.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году
Вчера, 18:14
Пауэрбанки можно будет располагать исключительно под пассажирским креслом или в кармане сиденья, находящегося впереди. Также введен запрет на размещение таких устройств на полках для багажа над сиденьями.
Ранее некоторые зарубежные авиакомпании, в том числе AJet, Emirates, Pegasus Airlines, уже вводили запреты на использование пауэрбанков во время полета.
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Туристам предложили выбрать вместо Венесуэлы другие направления
3 января, 16:16
 
Международная ассоциация воздушного транспортаEmiratesPegasus Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала