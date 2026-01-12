Политолог назвал молдавский парламент недееспособным

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии оказался недееспособен из-за отсутствия профессионалов, поэтому президент Майя Санду концентрирует всю власть вокруг своей администрации, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Парламент недееспособен, потому что там нет профессионалов, нужны специалисты в политологии, а у нас множество певцов, танцоров, футболистов и так далее. Всю власть и принятие решений нужно сконцентрировать в определенном узком кругу: судей, прокуроров, экономистов, политологов и так далее. Но все они должны быть подконтрольны. И Майя Санду пытается взять их под контроль", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, чтобы управлять в данной кризисной ситуации, нужно сократить бюрократию, но тогда у Санду будет меньше точек контроля.
"Санду пытается сузить всю власть в администрации президента, поэтому появляются эмиссары — ограниченное количество людей, которые будут принимать решения и, хотя бы, быстро тушить эти пожары. Мы не говорим даже о стабильности, мы говорим буквально о простом выживании", - подчеркнул политолог.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
