Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал молдавский парламент недееспособным - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/parlament-2067447892.html
Политолог назвал молдавский парламент недееспособным
Политолог назвал молдавский парламент недееспособным - РИА Новости, 12.01.2026
Политолог назвал молдавский парламент недееспособным
Парламент Молдавии оказался недееспособен из-за отсутствия профессионалов, поэтому президент Майя Санду концентрирует всю власть вокруг своей администрации,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:30:00+03:00
2026-01-12T19:30:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066097565.html
https://ria.ru/20251230/moldaviya-2065733027.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул
Политолог назвал молдавский парламент недееспособным

Политолог Лисневский назвал молдавский парламент недееспособным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии оказался недееспособен из-за отсутствия профессионалов, поэтому президент Майя Санду концентрирует всю власть вокруг своей администрации, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Парламент недееспособен, потому что там нет профессионалов, нужны специалисты в политологии, а у нас множество певцов, танцоров, футболистов и так далее. Всю власть и принятие решений нужно сконцентрировать в определенном узком кругу: судей, прокуроров, экономистов, политологов и так далее. Но все они должны быть подконтрольны. И Майя Санду пытается взять их под контроль", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
2 января, 19:03
По его словам, чтобы управлять в данной кризисной ситуации, нужно сократить бюрократию, но тогда у Санду будет меньше точек контроля.
"Санду пытается сузить всю власть в администрации президента, поэтому появляются эмиссары — ограниченное количество людей, которые будут принимать решения и, хотя бы, быстро тушить эти пожары. Мы не говорим даже о стабильности, мы говорим буквально о простом выживании", - подчеркнул политолог.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог
30 декабря 2025, 17:30
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала