Рейтинг@Mail.ru
Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/otdyh-2067337867.html
Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico
Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico - РИА Новости, 12.01.2026
Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico
"Отдых от истории" для Европы, обеспеченный Pax Americana или "миром по-американски", официально подошел к концу, Европе предстоит столкнуться с новыми вызовами РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:24:00+03:00
2026-01-12T11:24:00+03:00
в мире
европа
германия
сша
фридрих мерц
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260112/es-2067255906.html
https://ria.ru/20260112/koalitsiya-2067233365.html
европа
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, сша, фридрих мерц, politico
В мире, Европа, Германия, США, Фридрих Мерц, Politico
Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico

Politico: отдых от истории для Европы закончился, ее ждут новые вызовы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Отдых от истории" для Европы, обеспеченный Pax Americana или "миром по-американски", официально подошел к концу, Европе предстоит столкнуться с новыми вызовами в 2026 году, такое мнение выразил в статье издания Politico эксперт консультационной компании Eurasia Group Мужтаба Рахман.
Обозреватель анализирует положение европейского континента и новые вызовы 2026 года, которые стоят перед странами. Автор подчеркивает, что самые серьезные "экзистенциальные риски" для Европы последуют от отношений с США. Отмечается, что если появятся новые угрозы, в частности из-за вопроса принадлежности Гренландии, что восстановить баланс в отношениях будет невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Макрон подает пример всей Европе
Вчера, 08:00
Автор также полагает, что в 2026 году может снова стать актуальной "историческая правда": что стабильность, свобода и мир в Европе "всегда хрупки".
"Отдых от истории, обеспеченный Pax Americana ("миром по-американски" - ред.) и исключительным сотрудничеством и интеграцией (стран - ред.) в период после Второй мировой войны, официально подошел к концу", - говорится в публикации Politico.
Рахман также добавляет, что роль Европы в новом мировом порядке будет также определена ее влиянием на дипломатическую работу при регулировании украинского конфликта. Автор статьи также отдельно останавливается на странах "евротройки", Великобритании, Франции и ФРГ. Рахман отмечает, что все три страны встретили 2026 год со "слабыми, непопулярными правительствами".
"Несмотря на то, что ни в одной из них (Британии, Франции, ФРГ - ред. ) не запланированы всеобщие выборы, все три рискуют столкнуться с параличом (политики - ред.) в лучшем случае, и с дестабилизацией в худшем", - добавляет Рахман.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне изменения внешнеполитического курса США заявил о необходимости отстаивания собственных интересов, заявив, что "десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаГерманияСШАФридрих МерцPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала