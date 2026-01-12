Отдых от истории для Европы подошел к концу, пишет Politico

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Отдых от истории" для Европы, обеспеченный Pax Americana или "миром по-американски", официально подошел к концу, Европе предстоит столкнуться с новыми вызовами в 2026 году, такое мнение выразил в статье издания Politico эксперт консультационной компании Eurasia Group Мужтаба Рахман.

Обозреватель анализирует положение европейского континента и новые вызовы 2026 года, которые стоят перед странами. Автор подчеркивает, что самые серьезные "экзистенциальные риски" для Европы последуют от отношений с США . Отмечается, что если появятся новые угрозы, в частности из-за вопроса принадлежности Гренландии , что восстановить баланс в отношениях будет невозможно.

Автор также полагает, что в 2026 году может снова стать актуальной "историческая правда": что стабильность, свобода и мир в Европе "всегда хрупки".

"Отдых от истории, обеспеченный Pax Americana ("миром по-американски" - ред.) и исключительным сотрудничеством и интеграцией (стран - ред.) в период после Второй мировой войны, официально подошел к концу", - говорится в публикации Politico

Франции и Рахман также добавляет, что роль Европы в новом мировом порядке будет также определена ее влиянием на дипломатическую работу при регулировании украинского конфликта. Автор статьи также отдельно останавливается на странах "евротройки", Великобритании ФРГ . Рахман отмечает, что все три страны встретили 2026 год со "слабыми, непопулярными правительствами".

"Несмотря на то, что ни в одной из них (Британии, Франции, ФРГ - ред. ) не запланированы всеобщие выборы, все три рискуют столкнуться с параличом (политики - ред.) в лучшем случае, и с дестабилизацией в худшем", - добавляет Рахман.