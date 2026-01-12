Рейтинг@Mail.ru
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ - РИА Новости, 12.01.2026
08:46 12.01.2026
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ - РИА Новости, 12.01.2026
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ
Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции из-за заявления гражданина Украины.
в мире
оаэ
украина
сергей шишкарев
оаэ
украина
в мире, оаэ, украина, сергей шишкарев
В мире, ОАЭ, Украина, Сергей Шишкарев
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ

Основатель ГК «Дело» Шишкарев заявил, что провел беседу с полицейским в ОАЭ

Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции из-за заявления гражданина Украины.
Шишкарев в своем Telegram-канале прокомментировал "информацию ряда СМИ о наличии в ОАЭ "заявления о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании".
"При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е. Н. о якобы угрозах с моей стороны "порезать его женский половой орган ножом". Утверждаю, о чем информировал местные правоохранительные органы, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении.
Задержание участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве российского бизнесмена и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД
7 ноября 2025, 18:43
 
В миреОАЭУкраинаСергей Шишкарев
 
 
