Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе
За сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, на юге и востоке до 8 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:42:00+03:00
