Рейтинг@Mail.ru
Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/osadki-2067304574.html
Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе
Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе - РИА Новости, 12.01.2026
Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе
За сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, на юге и востоке до 8 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:42:00+03:00
2026-01-12T07:42:00+03:00
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097893_0:366:2930:2014_1920x0_80_0_0_0f339797875f9084fc2cbb532290f638.jpg
https://ria.ru/20260111/moskva-2067262242.html
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097893_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_40b7ba13c2dad87c0a586146efc3024b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), коломна, луховицы, евгений тишковец
Московская область (Подмосковье), Коломна, Луховицы, Евгений Тишковец
Более 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе

РИА Новости: в Московском регионе за сутки упало 20% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве и Подмосковье
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег в Москве и Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, на юге и востоке до 8 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков (норма января - 53 миллиметра), в центре мегаполиса, на Балчуге, 7 миллиметров, 13% месячной нормы, в Тушино - 4 миллиметра, МГУ - 5 миллиметров", - рассказал РИА Новости Тишковец.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье больше всего намело снега на юге и востоке. В Коломне и Луховицах - по 8 миллиметров в переводе на воду, 20% месячной нормы. В Кашире и в районе Серпухова - 7 миллиметров, в Павловском Посаде и Черустях - 6 миллиметров.
"В течение дня ожидается еще 2-3 миллиметра небольших осадков", - подчеркнул Тишковец.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек
11 января, 19:24
 
Московская область (Подмосковье)КоломнаЛуховицыЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала