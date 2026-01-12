Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт порекомендовала к прочтению интервью, как утверждается, с одним из бывших охранников венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в котором тот заявляет, что американские военные якобы применили неизвестное оружие, обездвижившее телохранителей президента.
Пост с якобы интервью свидетеля операции США опубликовал некий Майк Неттер, в соцсети X называющий себя "инфлюенсером". Из публикации следует, что в ходе операции в Венесуэле военные США якобы применили таинственное, как предполагает свидетель, звуковое оружие, вызвавшее у телохранителей Мадуро кровотечение из носа и сильную головную боль.
"Бросьте все, что вы делаете, и прочитайте это", - написала Левитт в Х, приложив пост с тем самым якобы интервью.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Родригес 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.