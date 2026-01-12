Рейтинг@Mail.ru
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
02:21 12.01.2026 (обновлено: 03:25 12.01.2026)
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле - РИА Новости, 12.01.2026
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт порекомендовала к прочтению интервью, как утверждается, с одним из бывших охранников венесуэльского лидера Николаса... РИА Новости, 12.01.2026
венесуэла, в мире, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, каролин левитт, силия флорес, оон
Венесуэла, В мире, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Каролин Левитт, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле

Левитт призвала прочесть историю о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт порекомендовала к прочтению интервью, как утверждается, с одним из бывших охранников венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в котором тот заявляет, что американские военные якобы применили неизвестное оружие, обездвижившее телохранителей президента.
Пост с якобы интервью свидетеля операции США опубликовал некий Майк Неттер, в соцсети X называющий себя "инфлюенсером". Из публикации следует, что в ходе операции в Венесуэле военные США якобы применили таинственное, как предполагает свидетель, звуковое оружие, вызвавшее у телохранителей Мадуро кровотечение из носа и сильную головную боль.
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
11 января, 19:40
"Бросьте все, что вы делаете, и прочитайте это", - написала Левитт в Х, приложив пост с тем самым якобы интервью.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Родригес 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Минэнерго высказались о мерах безопасности компаниям из США в Венесуэле
11 января, 19:02
 
