Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод - РИА Новости, 12.01.2026
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод
В результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило в понедельник... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
происшествия
россия
Новости
