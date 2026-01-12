https://ria.ru/20260112/oreshnik-2067405313.html
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
Вооруженные силы России ударом "Орешника" поразили цеха, слады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома Львовского авиаремонтного завода, сообщило Минобороны РИА Новости, 12.01.2026
россия
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
МО: "Орешник" повредил инфраструктуру аэродрома Львовского авиаремонтного завода