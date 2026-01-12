Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 12.01.2026 (обновлено: 16:31 12.01.2026)
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод - РИА Новости, 12.01.2026
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
Вооруженные силы России ударом "Орешника" поразили цеха, слады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома Львовского авиаремонтного завода, сообщило Минобороны РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ракета "орешник"
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
Новости
безопасность, россия, ракета "орешник", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ракета "Орешник", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод

МО: "Орешник" повредил инфраструктуру аэродрома Львовского авиаремонтного завода

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Орешника" поразили цеха, слады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома Львовского авиаремонтного завода, сообщило Минобороны России.
По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, объяснили в министерстве обороны РФ.
«
"Ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кадры ударов Орешником по объектам во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам
9 января, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРакета "Орешник"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
