Минобороны раскрыло детали удара "Орешником" по Украине

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Поражены цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", — отметили в министерстве.

Украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.