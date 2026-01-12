Минобороны раскрыло детали удара "Орешником" по Украине

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска с помощью "Орешника" поразили Львовский авиаремонтный завод, где чинили истребители F-16, сообщили в Минобороны.
"В результате нанесения в ночь на 9 января <...> удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29", — говорится в заявлении.
Там же производили ударные дроны большой и средней дальности, которыми ВСУ атакуют гражданские объекты в глубине России.
"Поражены цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", — отметили в министерстве.
Также российские бойцы применили ОТРК "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр": они нанесли удары по двум киевским предприятиям, где собирали беспилотники, и энергообъектам, работающим на ВПК Украины.
Применение "Орешника" стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. Налет был целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 дрон. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и предназначался для поражения людей.
Украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации