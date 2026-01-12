"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"

"Забавно. Любые заявления России априори считаются ложью на Западе. Меж тем, откровенно лживые заявления Зеленского принимают за чистую монету. Алло, граждане, этот просроченный президент замазан в коррупции по уши и радостно топит своих же соратников, на его совести не один теракт! Вы до сих пор верите всему, что он говорит?" — заключили читатели.