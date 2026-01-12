Рейтинг@Mail.ru
"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.01.2026
"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"
"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"
Читатели японской газеты Yomiuri резко раскритиковали реакцию западных политических лидеров и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине в ответ на атаку на... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, украина, россия, япония, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, нато, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Япония, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Ракета "Орешник"

"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"

Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri резко раскритиковали реакцию западных политических лидеров и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
"Возможно, Киеву не стоило столько врать? Эта страна столько раз кричала: "Волки, волки!", а потом оказывалось, что те действия, в которых на весь мир обвиняли Россию, в реальности были инспирированы Украиной. Сами виноваты", — высказался комментатор.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
Вчера, 15:24
"Западные СМИ промывают людям мозги, утверждая, что Россия начала боевые действия по собственному почину, безо всяких на то оснований. Почему-то наши медиа скромно молчат о том, что неонацистский режим Украины, марионетка экс-президента США Джо Байдена и американских неоконсерваторов, устроил массовую резню этнических русских, проживающих на юго-востоке страны, чем и спровоцировал конфликт", — отметил другой.
"Подумайте головой! Россия могла в любой момент нанести удар по Владимиру Зеленскому, но не сделала этого! Кремль предпочел мирные переговоры и готовился урегулировать конфликт. Но зарвавшаяся Украина фактически сорвала переговорный процесс, атаковав резиденцию Путина. Естественно, русские в ярости. Вот так НАТО хочет мира, ну да, верим. Грязные провокаторы", — поделился мнением еще один пользователь.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"
Вчера, 01:48
"Забавно. Любые заявления России априори считаются ложью на Западе. Меж тем, откровенно лживые заявления Зеленского принимают за чистую монету. Алло, граждане, этот просроченный президент замазан в коррупции по уши и радостно топит своих же соратников, на его совести не один теракт! Вы до сих пор верите всему, что он говорит?" — заключили читатели.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЯпонияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОРакета "Орешник"
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
