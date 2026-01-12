МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri резко раскритиковали реакцию западных политических лидеров и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
"Западные СМИ промывают людям мозги, утверждая, что Россия начала боевые действия по собственному почину, безо всяких на то оснований. Почему-то наши медиа скромно молчат о том, что неонацистский режим Украины, марионетка экс-президента США Джо Байдена и американских неоконсерваторов, устроил массовую резню этнических русских, проживающих на юго-востоке страны, чем и спровоцировал конфликт", — отметил другой.
"Подумайте головой! Россия могла в любой момент нанести удар по Владимиру Зеленскому, но не сделала этого! Кремль предпочел мирные переговоры и готовился урегулировать конфликт. Но зарвавшаяся Украина фактически сорвала переговорный процесс, атаковав резиденцию Путина. Естественно, русские в ярости. Вот так НАТО хочет мира, ну да, верим. Грязные провокаторы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Забавно. Любые заявления России априори считаются ложью на Западе. Меж тем, откровенно лживые заявления Зеленского принимают за чистую монету. Алло, граждане, этот просроченный президент замазан в коррупции по уши и радостно топит своих же соратников, на его совести не один теракт! Вы до сих пор верите всему, что он говорит?" — заключили читатели.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
