В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
01:08 12.01.2026 (обновлено: 12:54 12.01.2026)
В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
Немецкая система ПРО Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету "Орешник" или ей подобную, пишет газета Welt со ссылкой на командование НАТО. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, украина, германия, киев, нато, welt
В мире, Украина, Германия, Киев, НАТО, Welt
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Немецкая система ПРО Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету "Орешник" или ей подобную, пишет газета Welt со ссылкой на командование НАТО.
По данным издания, в теории система имела возможность попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету, однако технические подсчеты и известные характеристики этой модели говорят об обратном.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Жесткий сигнал". В Китае рассказали о планах Запада после удара "Орешника"
11 января, 14:47
"В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате "Орешника" указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй", — говорится в материале.
При этом, поясняет автор, на данном этапе вместо Arrow 3 функционирует нидерландская система Patriot, возможность которой противостоять вооружению по типу "Орешника" серьезно ограничена или вовсе отсутствует.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике"
10 января, 21:25
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026-й. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.
Кадры ударов Орешником по объектам во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
10 января, 17:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В мире Украина Германия Киев НАТО Welt
 
 
