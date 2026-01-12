https://ria.ru/20260112/opasnost-2067412783.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.01.2026
В Белгороде объявили ракетную опасность
