https://ria.ru/20260112/opasnost-2067347339.html
В Херсонской области объявили беспилотную опасность
В Херсонской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.01.2026
В Херсонской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:18:00+03:00
2026-01-12T12:18:00+03:00
2026-01-12T12:18:00+03:00
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили беспилотную опасность
На территории Херсонской области объявили беспилотную опасность