В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2026
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:06:00+03:00
2026-01-12T00:06:00+03:00
2026-01-12T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
курская область
2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Курской области отменили опасность атаки БПЛА