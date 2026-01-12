Рейтинг@Mail.ru
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 12.01.2026 (обновлено: 15:02 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/omsk-2067384852.html
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге - РИА Новости, 12.01.2026
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Два жителя Омска сцепились на проезжей части, мужчина выстрелил в лицо оппоненту из травматического пистолета, за дракой из машин наблюдали дети, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:54:00+03:00
2026-01-12T15:02:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260105/okhotnik-2066456798.html
https://ria.ru/20251230/strelba-2065710429.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск
Происшествия, Омск
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге

Житель Омска выстрелил в лицо оппонента из травмата во время дорожного конфликта

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Два жителя Омска сцепились на проезжей части, мужчина выстрелил в лицо оппоненту из травматического пистолета, за дракой из машин наблюдали дети, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники полиции выяснили, что 10 января между двумя водителями произошёл конфликт на мосту им. 60-летия ВЛКСМ в Омске. На видео, снятом очевидцами и опубликованными в соцсетях, мужчины сначала начали драться прямо на проезжей части, после чего один из них применил травматический пистолет.
Сотрудники ДПС и скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль
5 января, 12:46
"В результате 36-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" выстрелил в лицо оппонента. 44-летний пострадавший, управлявший "Хендай Крета", с рваной раной щеки и травмой руки госпитализирован. В обеих машинах в момент произошедшего находились малолетние дети", - сообщили в пресс-службе.
Мужчину задержали в его квартире, где у него изъяли травматический пистолет ПБ-2 ОСА-"ЭГИДА" 18 калибра, два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке, и патроны к ним.
"Пистолет и резиновая пуля, извлеченная медиками из щеки потерпевшего, приобщены в качестве вещественных доказательств", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит срок до 7 лет колонии. Ход расследования дела взяла на контроль региональная прокуратура.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери
30 декабря 2025, 16:19
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала