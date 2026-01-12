https://ria.ru/20260112/omsk-2067384852.html
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Два жителя Омска сцепились на проезжей части, мужчина выстрелил в лицо оппоненту из травматического пистолета, за дракой из машин наблюдали дети
Житель Омска выстрелил в лицо мужчине во время конфликта на дороге
Житель Омска выстрелил в лицо оппонента из травмата во время дорожного конфликта
ОМСК, 12 янв - РИА Новости.
Два жителя Омска сцепились на проезжей части, мужчина выстрелил в лицо оппоненту из травматического пистолета, за дракой из машин наблюдали дети, сообщили
в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники полиции выяснили, что 10 января между двумя водителями произошёл конфликт на мосту им. 60-летия ВЛКСМ в Омске. На видео, снятом очевидцами и опубликованными в соцсетях, мужчины сначала начали драться прямо на проезжей части, после чего один из них применил травматический пистолет.
"В результате 36-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" выстрелил в лицо оппонента. 44-летний пострадавший, управлявший "Хендай Крета", с рваной раной щеки и травмой руки госпитализирован. В обеих машинах в момент произошедшего находились малолетние дети", - сообщили в пресс-службе.
Мужчину задержали в его квартире, где у него изъяли травматический пистолет ПБ-2 ОСА-"ЭГИДА" 18 калибра, два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке, и патроны к ним.
"Пистолет и резиновая пуля, извлеченная медиками из щеки потерпевшего, приобщены в качестве вещественных доказательств", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит срок до 7 лет колонии. Ход расследования дела взяла на контроль региональная прокуратура.