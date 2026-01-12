Троих жителей Омска задержали по делу о поджоге банного комплекса

ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подожгли банный комплекс на улице Демьяна Бедного в Омске, Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подожгли банный комплекс на улице Демьяна Бедного в Омске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами задержали троих мужчин - организатора и двух исполнителей. Их подозревают в поджоге банного комплекса, мотивом которого стали неприязненные отношения с его владельцами.

"Предварительно установленно, что 39-летний омич проник на территорию банного комплекса, облил помещение бензином, поджег и скрылся. В это время 39-летний организатор вместе с 27-летним подельником обеспечивали ему прикрытие и отход. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заявили в пресс-службе ведомства.