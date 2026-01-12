https://ria.ru/20260112/obekty-2067338834.html
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области - РИА Новости, 12.01.2026
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в понедельник, что в регионе повреждены объекты энергетики. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в понедельник, что в регионе повреждены объекты энергетики.
"Повреждены объекты энергетики", - написал Кипер в своем Telegram-канале, не уточнив о количестве и географии нахождения объектов.
По его словам, в результате повреждения обесточены несколько населенных пунктов в регионе и один микрорайон Одессы
. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Украинская энергетическая компания ДТЭК в свою очередь сообщила, что в Одесской области без света остаются 33,5 тысячи абонентов.