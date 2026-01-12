Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в понедельник, что в регионе повреждены объекты энергетики.

"Повреждены объекты энергетики", - написал Кипер в своем Telegram-канале, не уточнив о количестве и географии нахождения объектов.

По его словам, в результате повреждения обесточены несколько населенных пунктов в регионе и один микрорайон Одессы . Аварийно-восстановительные работы продолжаются.