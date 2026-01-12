Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/obekty-2067338834.html
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области - РИА Новости, 12.01.2026
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в понедельник, что в регионе повреждены объекты энергетики. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:30:00+03:00
2026-01-12T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область
Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении энергообъектов в регионе

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в понедельник, что в регионе повреждены объекты энергетики.
"Повреждены объекты энергетики", - написал Кипер в своем Telegram-канале, не уточнив о количестве и географии нахождения объектов.
По его словам, в результате повреждения обесточены несколько населенных пунктов в регионе и один микрорайон Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Украинская энергетическая компания ДТЭК в свою очередь сообщила, что в Одесской области без света остаются 33,5 тысячи абонентов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала