В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт
Наука
 
09:00 12.01.2026
В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт
В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт - РИА Новости, 12.01.2026
В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт
Асфальтобетон с пластиковыми отходами в составе получили ученые СКФУ. По словам авторов, модернизированный материал повысит качество автомобильных дорог и... РИА Новости, 12.01.2026
наука
наука
университетская наука
ставрополь
россия
северо-кавказский федеральный округ
северо-кавказский федеральный университет
бетон
ставрополь
россия
северо-кавказский федеральный округ
наука, университетская наука, ставрополь, россия, северо-кавказский федеральный округ, северо-кавказский федеральный университет, бетон
Наука, Наука, Университетская наука, Ставрополь, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный университет, Бетон, Российские инновации, Безопасность и комфорт среды
В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт

РИА Новости: в СКФУ разработали технологию модификации асфальтобетона пластиком

© Getty Images / tomazlРабочие укладывают асфальт
Рабочие укладывают асфальт - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / tomazl
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Асфальтобетон с пластиковыми отходами в составе получили ученые СКФУ. По словам авторов, модернизированный материал повысит качество автомобильных дорог и сократит объем мусора на полигонах. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Дороги и мосты".
По оценкам специалистов, в год в России производится около 600 тысяч тонн ПЭТ — термопластика, из которого получают, в частности, бутылки, канистры, контейнеры и другие виды упаковки. Только 30 процентов этого пластика перерабатывается, тогда как остальная часть отправляется на полигоны для захоронения или мусоросжигательные заводы.
22 декабря 2025, 09:00
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям
22 декабря 2025, 09:00
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили использовать бытовые пластиковые отходы на основе ПЭТ в качестве добавки к дорожному битуму — основному структурообразующему компоненту асфальтобетона. Как объяснили в вузе, пластиковые отходы необходимо измельчить и переработать при высокой температуре, а затем ввести полученную смесь в битум при температуре 145-155 °С.
"Технология является безопасной и даже экологически предпочтительной. ПЭТ после термохимического преобразования становится частью битумного вяжущего и не выделяется в окружающую среду в процессе эксплуатации дороги. Он находится в связанном состоянии внутри структуры асфальта", — подчеркнул один из авторов исследования, старший преподаватель департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии СКФУ Дмитрий Воробьев.
11 декабря 2025, 07:00
Ученые нашли способ утилизации отработанных шин в производстве бетона
11 декабря 2025, 07:00
Лабораторные испытания показали, что асфальтобетон с ПЭТ в составе лучше сохраняет форму при высоких температурах и меньше растрескивается в холодное время года. Так, прочность асфальта в условиях сильной жары оказалась на 11–23 процентов выше по сравнению с классическими составами, а показатели сцепления при сдвиге увеличились на 7–20 процентов.
Ученые отметили, что технология не требует принципиально нового оборудования и может быть внедрена на действующих асфальтобетонных заводах уже в ближайшем будущем.
11 ноября 2025, 09:00
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон
11 ноября 2025, 09:00
В дальнейшем исследовательский коллектив СКФУ планирует перейти от лабораторных исследований к опытно-промышленным испытаниям, оценить долговечность покрытий в реальных условиях эксплуатации и разработать технические рекомендации для дорожной отрасли.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСтавропольРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округСеверо-Кавказский федеральный университетБетонРоссийские инновацииБезопасность и комфорт среды
 
 
