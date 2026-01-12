В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Асфальтобетон с пластиковыми отходами в составе получили ученые Асфальтобетон с пластиковыми отходами в составе получили ученые СКФУ . По словам авторов, модернизированный материал повысит качество автомобильных дорог и сократит объем мусора на полигонах. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Дороги и мосты".

По оценкам специалистов, в год в России производится около 600 тысяч тонн ПЭТ — термопластика, из которого получают, в частности, бутылки, канистры, контейнеры и другие виды упаковки. Только 30 процентов этого пластика перерабатывается, тогда как остальная часть отправляется на полигоны для захоронения или мусоросжигательные заводы.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили использовать бытовые пластиковые отходы на основе ПЭТ в качестве добавки к дорожному битуму — основному структурообразующему компоненту асфальтобетона. Как объяснили в вузе, пластиковые отходы необходимо измельчить и переработать при высокой температуре, а затем ввести полученную смесь в битум при температуре 145-155 °С.

"Технология является безопасной и даже экологически предпочтительной. ПЭТ после термохимического преобразования становится частью битумного вяжущего и не выделяется в окружающую среду в процессе эксплуатации дороги. Он находится в связанном состоянии внутри структуры асфальта", — подчеркнул один из авторов исследования, старший преподаватель департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии СКФУ Дмитрий Воробьев.

Лабораторные испытания показали, что асфальтобетон с ПЭТ в составе лучше сохраняет форму при высоких температурах и меньше растрескивается в холодное время года. Так, прочность асфальта в условиях сильной жары оказалась на 11–23 процентов выше по сравнению с классическими составами, а показатели сцепления при сдвиге увеличились на 7–20 процентов.

Ученые отметили, что технология не требует принципиально нового оборудования и может быть внедрена на действующих асфальтобетонных заводах уже в ближайшем будущем.