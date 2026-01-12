Самолеты НАТО за неделю совершили 16 вылетов для разведки в Белоруссии

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Самолеты стран-членов НАТО в течение прошедших семи суток совершили 16 вылетов для разведки целей на территории Белоруссии, сообщили в минобороны республики.
"В период с 5 по 11 января зафиксировано по крайней мере 16 самолето-вылетов разведывательной авиации стран-членов НАТО в отношении Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что в течение 2025 года в отдельные дни авиация стран НАТО совершала 10-12 вылетов с целью ведения воздушной разведки в отношении Белоруссии.
Ранее в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после утверждения президентом страны Александром Лукашенко решения по охране государственной границы страны в 2026 году сообщил, что белорусские вооруженные силы отслеживают происходящее в воздушном пространстве у границ республики, в том числе "самолеты, которые постоянно, ежесуточно ведут разведку".
В середине августа 2025 года первый заместитель начальника авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Рачков сообщал, что для контроля территории и воздушного пространства республики страны НАТО используют весь имеющийся у них арсенал разведавиации. В среднем белорусской стороной отмечалось "до 6-8 вылетов в сутки с увеличением до 12".
