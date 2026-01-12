Самолеты НАТО за неделю совершили 16 вылетов для разведки в Белоруссии

В середине августа 2025 года первый заместитель начальника авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Рачков сообщал, что для контроля территории и воздушного пространства республики страны НАТО используют весь имеющийся у них арсенал разведавиации. В среднем белорусской стороной отмечалось "до 6-8 вылетов в сутки с увеличением до 12".