Рютте отрицает внутренний кризис НАТО из-за заявлений США по Гренландии
16:56 12.01.2026 (обновлено: 17:28 12.01.2026)
Рютте отрицает внутренний кризис НАТО из-за заявлений США по Гренландии
в мире, сша, гренландия, нато, дональд трамп, дания, марк рютте, андрей пленкович, евросоюз
В мире, США, Гренландия, НАТО, Дональд Трамп, Дания, Марк Рютте, Андрей Пленкович, Евросоюз
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем не согласился с тем, что НАТО переживает внутренний кризис из-за заявлений США о Гренландии.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее в понедельник заявил, что военный захват Соединенными Штатами Гренландии будет означать конец НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
"Позвольте не согласиться с частью вопроса. Когда кто-то делает полезные вещи для альянса, я это отмечаю. Дональд Трамп стимулирует нас тратить больше. Саммит в Гааге по 5% оборонных расходов не состоялся бы без него. 2% мы также достигли благодаря его давлению. Я хвалю, исходя из фактов. Моя задача — обеспечить безопасность альянса. Мы работаем над Арктикой вместе с США, Канадой, Исландией, Данией и другими. Дания ускоряет инвестиции в оборону, покупает американское оборудование для защиты, в том числе Гренландии. Мы работаем вместе. Моя единственная забота — безопасность от России, Китая, КНДР и других. Мы движемся в правильном направлении", - ответил он на вопрос, считает ли он что НАТО переживает внутренний кризис из-за заявлений США о Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"На два фронта": в Дании высказались о подготовке к войне за Гренландию
Вчера, 03:18
 
В миреСШАГренландияНАТОДональд ТрампДанияМарк РюттеАндрей ПленковичЕвросоюз
 
 
