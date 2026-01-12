Рютте отрицает внутренний кризис НАТО из-за заявлений США по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем не согласился с тем, что НАТО переживает внутренний кризис из-за заявлений США о Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.