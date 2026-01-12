Рейтинг@Mail.ru
16:16 12.01.2026 (обновлено: 16:38 12.01.2026)
НАТО сохраняет обязательства по вступлению Украины в альянс, заявил Рютте
в мире
украина
нато
хорватия
вашингтон (штат)
марк рютте
андрей пленкович
андрюс кубилюс
в мире, украина, нато, хорватия, вашингтон (штат), марк рютте, андрей пленкович, андрюс кубилюс
В мире, Украина, НАТО, Хорватия, Вашингтон (штат), Марк Рютте, Андрей Пленкович, Андрюс Кубилюс
© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Политическое обязательство НАТО относительно необратимого пути Украины в организации сохраняется, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в понедельник заявил, что военный захват Соединенными Штатами Гренландии будет означать конец НАТО.
"В 2024 году в Вашингтоне состоялся саммит, на котором было чётко и недвусмысленно подтверждено в формулировках итогового заявления необратимое движение Украины к вступлению в НАТО. Таким образом, политическое обязательство, принятое в 2024 году, сохраняется. В то же время известно, что ряд союзников, включая Венгрию, США и некоторых других, выступают против или выражают серьёзные сомнения в отношении полного членства Украины в НАТО - это факт", - сказал он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО
10 января, 14:01
 
