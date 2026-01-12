Возможная операция США в Гренландии станет концом НАТО, считает аналитик

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Вероятная военная операция США в Гренландии может поставить крест на НАТО, превратив альянс в бессмысленную организацию, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Ибрагим Коркмаз.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО "Арктический страж" в арктическом регионе, включая Гренландию, для урегулирования напряженности с Вашингтоном по вопросу острова.
По словам собеседника РИА Новости, в случае силового сценария вокруг Гренландии встанет вопрос о том, как поведут себя другие страны блока, особенно Великобритания, Германия и Франция, а также о том, возможна ли ситуация, при которой "силы НАТО окажутся против сил НАТО". "США фактически возглавляют НАТО, поэтому потенциальный конфликт вокруг территории, связанной со страной-членом альянса, будет выглядеть как внутреннее столкновение и по сути поставит крест на альянсе. НАТО станет бессмысленной организацией", - заявил РИА Новости эксперт.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.