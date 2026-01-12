Рейтинг@Mail.ru
10:20 12.01.2026
НАТО может развеять опасения по Гренландии, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне слов президента США Дональда Трампа заявила, что НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
кайя каллас
дональд трамп
стивен миллер
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, кайя каллас, дональд трамп, стивен миллер, нато, евросоюз, welt, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Стивен Миллер, НАТО, Евросоюз, Welt, Удары США по Венесуэле
Каллас: НАТО может развеять опасения по поводу безопасности Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне слов президента США Дональда Трампа заявила, что НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии.
Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО "Арктический страж" в арктическом регионе, включая Гренландию, для урегулирования напряженности с Вашингтоном по вопросу острова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
"Гренландия принадлежит её гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения", - заявила Каллас немецкому изданию Welt.
Она отметила, что Гренландия имеет стратегическое значение. "Возле острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии находятся редкоземельные элементы", - сказала Каллас.
Глава евродипломатии также подчеркнула, что США по-прежнему являются самым большим союзником ЕС, но признала, что сейчас "партнерство находится в трудной фазе".
Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. По её словам, заявления Вашингтона по поводу острова вызывают крайнюю обеспокоенность.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"На два фронта": в Дании высказались о подготовке к войне за Гренландию
Вчера, 03:18
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландии.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
11 января, 04:47
 
В миреГренландияСШАДанияКайя КалласДональд ТрампСтивен МиллерНАТОЕвросоюзWeltУдары США по Венесуэле
 
 
