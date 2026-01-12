Моника Нашанди: вступление в БРИКС станет для Намибии поворотным моментом

Намибия готова в будущем стать участником БРИКС, это может стать для страны поворотным моментом, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. В интервью агентству дипломат рассказала о торговле двух стран, сотрудничестве в области промышленности и энергетики, а также о том, как российскому туристу попасть в Намибию и какие достопримечательности там можно увидеть.

– По словам российских властей, в 2024 году было зафиксировано увеличение двустороннего товарооборота между Россией и Намибией. В чем причина такого роста?

– Я бы хотела начать с Намибии и России. Еще со времен Советского союза у нас были хорошие отношения. Намибия под лидерством СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) получала помощь от СССР для борьбы за независимость. Наши отношения начались еще тогда. После обретения независимости политические отношения развивались в положительном ключе. Для развития торговли, инвестиций и экономической кооперации у нас создана межправительственная комиссия по торговле и экономическому развитию, которая располагает списком соглашений, часть из которых уже подписаны, некоторые еще предстоит подписать, возможно, их удастся подписать на заседании, которое состоится в феврале.

Мы вынуждены признать, что большого роста в торговле между двумя странами пока не наблюдается. Необходимо предпринимать что-то. Хоть и произошел рост объема торговли, но он не был столь существенным. Я думаю, что Россия выигрывает по показателям двусторонней торговли. Даже если мы не можем сбалансировать показатели, мы должны обеспечить рост доли Намибии в двусторонней торговле.

– В дополнение к традиционным сферам, таким как добыча полезных ископаемых, какие новые ниши вы видите для намибийского экспорта в Россию и российских инвестиций в Намибию?

– Россия экспортирует в Намибию удобрения, которые нам очень нужны. Вы знаете, у нас такой климат, где недостаточное количество осадков. Но нам нравятся российские удобрения, потому что они без добавления ГМО. И это та доля в торговле, которую мы должны увеличить. Также связанные с энергией продукты, промышленные товары. Намибия же экспортирует в Россию рыбу и рыбные продукты, потому что у нас очень большое побережье. У нас есть разная рыба, устрицы и так далее. Так же мы экспортируем свежие сельхозпродукты, такие как виноград. Виноград из Намибии является уникальным, потому что он растет вне сезона. Это столовый виноград без косточки. Когда у вас здесь нет винограда, у нас он растет.

Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности импортировать наше пиво в РФ.

Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины. У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят. Думаю, мы будем говорить об этих вещах, особенно о пиве и говядине.

– Как Намибия использует российские технологии для промышленного развития и атомной энергетики? Как продвигается сотрудничество с "Росатомом"?

– Намибия производит уран. Это может быть использовано для транснационального сотрудничества. Сейчас мы планируем обогащать уран для производства энергии. И привлечение к этому России – это очень хорошо для нас. Мы ждем сотрудничества в этой области, и это будет темой обсуждения на предстоящей межправкомиссии. Мы хотим, чтобы нам оказали помощь в использовании урана в мирных целях.

Намибия, и не только она, а все страны на юге Африки сталкиваются с недостатком энергии. Мы очень зависели от ЮАР, но у нее есть свои проблемы, и они сократили экспорт энергии. У нас есть гидроэлектростанции, построенные на реке Кунене, однако работа станции зависит от течения реки. Если нет достаточного ветра в Анголе, то невозможно произвести достаточное количество энергии из-за низкого уровня воды. Таким образом, нам нужно найти лучший способ использовать наш уран. Мы это также обсудим с российской стороной.

Что касается "Росатома", они начали работу несколько лет назад. Компания получила лицензию на эксплуатацию. Однако здесь есть некоторые проблемы, которые я надеюсь, будут разрешены. Мы обратились в МАГАТЭ с целью проведения исследования воды, потому что есть опасения относительного того, что добыча урана в этом районе произведет заражение подземных вод. Но другая часть истории заключается в том, что, если уран уже находится под землей, возможно, вода уже заражена. Мы ожидаем, что МАГАТЭ подготовит экспертное мнение относительно этого случая. И я надеюсь, что мы пройдем через это, потому что нам нужно, чтобы "Ростатом" или Россия в целом участвовали в этой экономической деятельности. Обе стороны ждут экспертизы. Нам нужно второе мнение, министерство сельского хозяйства Намибии выражает опасения относительно заражения воды. Если вода будет заражена, то пострадают фермы, которые расположены в этом регионе. Надеюсь, мы пройдем эту ситуацию.

– Как продвигается процесс вступления страны в ОПЕК+? Как вы оцениваете перспективы страны в отношении вступления в ОПЕК+? Сколько времени потребуется стране?

– Нас ждет еще очень долгий путь в ОПЕК+. Мы недавно обнаружили нефть, примерно год назад. Мы все еще пытаемся убедиться в том, что мы можем ее добывать. ОПЕК – это большой клуб государств. Клуб больших игроков. Изыскания еще идут в некоторых областях. Еще рано говорить о перспективах в ОПЕК+, пока у нас нет конечного продукта. Мы – молодая страна. У нас также нет эспертности в этой области. Нам в этой сфере также нужна российская экспертиза. Нефть может быть благословением, а может быть проклятием. Добыча нефти включает в себя много разных аспектов. Но определенно вступление в ОПЕК+ – это не то, о чем мы можем говорить на данном этапе.

– Как Намибия оценивает потенциал сотрудничества в рамках БРИКС+? Видит ли Виндхук для себя возможности в этом формате и каковы они?

– БРИКС станет для нас поворотным моментом. Мы все двигаемся в сторону многополярного мира. Был только один голос и центр силы. Но БРИКС смотрит на Глобальный Юг и меняет подход к ведению дел в мире. И мы видим, что это уже происходит. Я уверена, что Намибия не останется в стороне в вопросе вступления в БРИКС. Это то, где мы должны быть. Мы видели, как Запад манипулировал нами, они доминировали, я имею в виду то, как они себя вели в отношении нас всех. Но сейчас мы должны искать пути, которые бы принесли пользу нашим странам. Намибия выражала свое намерение присоединиться к странам БРИКС. Процесс все еще продолжается. Но это определённо то объединение, которому мы принадлежим.

И если посмотреть, какие страны находятся в БРИКС, мы видим там Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Бразилию – нам там будет очень комфортно. Когда придет время, мы тоже станем членами БРИКС. Нам будет приятно быть членами этого клуба. Точную дату я не могу сказать, поскольку это зависит от членов БРИКС. Мы с нетерпением ждем момента нашего присоединения к БРИКС.

– Как развивается туристический сектор в Намибии?

– Туризм является одной из ключевых сфер, которые приносят доход экономике страны. У нас прекрасная страна, много дикой природы. И очень важно, что у нас в стране политическая стабильность. Мы достигли нашей независимости 35 лет назад. И с тех пор, не было никаких боевых действий или насилия. Мы бы могли до сих пор воевать друг против друга. Президент-основатель Намибии провозгласил политику национального примирения. И мы все примирились. И у нас в стране сейчас политическая стабильность. И это то, что нужно туристам. Есть также необходимая инфраструктура, в частности, дороги. Туристы могут взять в аренду машину и отправиться туда, куда они хотят. Дороги у нас очень красивые. Что касается сервиса, то с ним у нас тоже все в порядке. У вас есть доступ ко всему. Среди основных достопримечательностей – расположенные в парке Намиб-Науклуфт Соссусвлей (область впадин с огромными красными дюнами – ред.) и Дедвлей (высохшая глинистая котловина внутри Соссусвлея, известная своими почерневшими от времени, но не разложившимися 900-летними деревьями – ред.). Пустыня Намиб, которая считается старейшей пустыней в мире, Каньон Фиш-Ривер, второй по величине каньон в мире и многое другое. Также туристы могут отправиться на пляжный отдых в районе Свакопмунд. Если же хочется поехать на Сафари, то Национальный парк Этоша – лучшее место для этого.

Мы также развиваем культурный туризм, когда люди приезжают посмотреть на то, как живут местные жители. И это очень интересная сфера. Мы верим, что должны делать больше для того, чтобы привлекать большее число туристов.

– Как российский турист может въехать в страну, и что для этого нужно? С какими трудностями, помимо удаленности, сталкиваются российские туристы при посещении Намибии?

– Россияне могут попасть в Намибию из разных точек. Как я понимаю, проблема сейчас заключается в связанности полетов. На настоящий момент так называемые прямые рейсы в Намибию осуществляются через Аддис-Абебу. То есть прямой рейс из Москвы до Аддис-Абебы, а оттуда также есть прямой рейс до Виндхука. Также имеются рейсы через ОАЭ. Это, конечно, представляется проблемой для российских туристов. Но вы знаете, если люди хотят поехать, они все равно поедут.

Россиянам не нужна виза для пребывания в стране 90 дней в году. Все что нужно – это обратный билет, действительный паспорт, деньги, ваучер на размещение. Единственная проблема сейчас, как мне кажется, это санкции, из-за которых россияне не могут использовать карты в Намибии, поэтому придется брать наличные деньги. Но опять же я не думаю, что это та проблема, которая остановит человека, решившего отправиться в Намибию.

– Обсуждается ли использовании в Намибии карт МИР?

– Мы бы могли обсудить использование карт МИР, по крайней мере мы постараемся обсудить это. Посмотрим, что из этого выйдет. Если это будет способствовать развитию туризма между двумя странами, почему нет. Мы обязательно рассмотрим эту возможность. Наша главная цель заключается в том, чтобы русские приезжали в Намибию. Российские туристы и сейчас приезжают в Намибию, но мы хотим увеличить их количество.

– Сотни намибийцев получили образование в советских и российских университетах. Планируется ли расширение академических обменов и стипендиальных программ?

– Вопросы культурного обмена находятся у нас на повестке в пакете соглашений, которые мы должны подписать в рамках работы межправительственной комиссии. Я счастлива объявить, что несколько недель назад Русский дом начал свою работу в Намибии. Он призван развивать культурный обмен между Намибией и Российской Федерацией. Совместно с Национальным советом Намибии мы работаем с университетом науки и технологии Намибии и с другими вузами, с целью проведения лекций и уроков русского языка.

РФ предлагает нам ежегодные стипендии. Мы хотим, чтобы молодежь из Намибии пользовалась этими стипендиями. Важно наладить и скоординировать работу по ним. В данный момент намибийские студенты в личном порядке подают заявления на стипендии, но нам нужно, чтобы государство направляло людей для обучения определенной специальности. Например, нам нужны инженеры, потому что наша страна богата ресурсами, и их добыча требует квалифицированные кадры. Государство должно направлять людей обучаться по определённому направлению.

Два месяца назад я была в Санкт-Петербурге, вы знаете, в Санкт-Петербурге есть инженерный университет. Я была очень впечатлена презентациями университета, и нам нужно, чтобы наши студенты попадали и в этот университет. Мы должны сделать все возможное, чтобы намибийские студенты имели доступ к разным российским вузам.

Мы также хотим пригласить музыкантов, традиционные группы из Намибии сюда в Россию, чтобы в день празднования национального дня Намибии они выступили здесь и познакомили россиян с намибийской культурой.

Очень важно говорить не только о торговле и инвестициях, люди должны знать друг друга. Это очень важно для нас, и мы собираемся работать в этом направлении.