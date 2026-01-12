Рейтинг@Mail.ru
Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 12.01.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:56 12.01.2026 (обновлено: 14:22 12.01.2026)
Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе"
Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 12.01.2026
Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе"
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Золотой глобус". Как обычно, звезды кино блистали на красной дорожке. Знаменитые актрисы демонстрировали роскошные... РИА Новости, 12.01.2026
Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Золотой глобус". Как обычно, звезды кино блистали на красной дорожке. Знаменитые актрисы демонстрировали роскошные наряды и украшения. Самые красивые и стильные образы – в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Richard Shotwell

Эль Фаннинг выбрала для церемонии платье принцессы от Gucci, которое великолепно подчеркивало нежный образ актрисы.

Эль Фаннинг на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Эль Фаннинг выбрала для церемонии платье принцессы от Gucci, которое великолепно подчеркивало нежный образ актрисы.

© AP Photo / Richard Shotwell
1 из 19
© REUTERS / DANIEL COLE

А 56-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала прекрасные формы в смелом "голом" наряде от Jean-Louis Scherrer.

Дженнифер Лопес на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

А 56-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала прекрасные формы в смелом "голом" наряде от Jean-Louis Scherrer.

© REUTERS / DANIEL COLE
2 из 19
© AP Photo / Chris Pizzello

Джесси Бакли была очаровательна в голубом наряде и классических лодочках в тон. Этот цвет удивительно идет блондинке.

Джесси Бакли на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Джесси Бакли была очаровательна в голубом наряде и классических лодочках в тон. Этот цвет удивительно идет блондинке.

© AP Photo / Chris Pizzello
3 из 19
© AP Photo / Richard Shotwell

Аманда Сайфред в белом драпированном платье была похожа на древнегреческую богиню. Наряд актрисы дополняло красивое бриллиантовое колье.

Аманда Сайфред на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Аманда Сайфред в белом драпированном платье была похожа на древнегреческую богиню. Наряд актрисы дополняло красивое бриллиантовое колье.

© AP Photo / Richard Shotwell
4 из 19
© REUTERS / DANIEL COLE

Всемирно известная красотка Джулия Робертс выбрала классику. Глубокий вырез на черном бархатном платье от Armani Privé подчеркивал кулон в виде сердца.

Джулия Робертс на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Всемирно известная красотка Джулия Робертс выбрала классику. Глубокий вырез на черном бархатном платье от Armani Privé подчеркивал кулон в виде сердца.

© REUTERS / DANIEL COLE
5 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Дженнифер Лоуренс соперничала с Дженнифер Лопес в смелости наряда. Еще одно "голое" платье, которое приковывало внимание фотографов и поклонников.

Дженнифер Лоуренс на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Дженнифер Лоуренс соперничала с Дженнифер Лопес в смелости наряда. Еще одно "голое" платье, которое приковывало внимание фотографов и поклонников.

© AP Photo / Jordan Strauss
6 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Черное, расшитое пайетками, платье Майли Сайрус от Saint Laurent необычным делает гофрированная отделка декольте. В этом наряде певица выглядела несколько инфернально, но, безусловно, притягательно.

Майли Сайрус на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Черное, расшитое пайетками, платье Майли Сайрус от Saint Laurent необычным делает гофрированная отделка декольте. В этом наряде певица выглядела несколько инфернально, но, безусловно, притягательно.

© AP Photo / Jordan Strauss
7 из 19
© AP Photo / Richard Shotwell

Памела Андерсон будто светилась в своем простом и очень стильном наряде от Ferragamo. Белоснежная рубашка, заправленная в белую юбку другого оттенка – прекрасный и абсолютно неизбитый образ.

Памела Андерсон на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Памела Андерсон будто светилась в своем простом и очень стильном наряде от Ferragamo. Белоснежная рубашка, заправленная в белую юбку другого оттенка – прекрасный и абсолютно неизбитый образ.

© AP Photo / Richard Shotwell
8 из 19
© REUTERS / Mike Blake

Амелия Грей в серебристом облегающем платье от Swarovski с открытым лифом явно понимала, как соблазнительно она смотрелась на красной дорожке.

Амелия Грей на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Амелия Грей в серебристом облегающем платье от Swarovski с открытым лифом явно понимала, как соблазнительно она смотрелась на красной дорожке.

© REUTERS / Mike Blake
9 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

У Дженны Ортеги был один из самых необычных нарядов. Эполеты, высокий строгий воротник и при этом голые бока – странное и приковывающее внимание сочетание от Dilara Findikoglu.

Дженна Ортега на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

У Дженны Ортеги был один из самых необычных нарядов. Эполеты, высокий строгий воротник и при этом голые бока – странное и приковывающее внимание сочетание от Dilara Findikoglu.

© AP Photo / Jordan Strauss
10 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Эмма Стоун – солнышко на красной дорожке. Пастельный желтый цвет наряда от Louis Vuitton удивительно к лицу актрисе.

Эмма Стоун на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Эмма Стоун – солнышко на красной дорожке. Пастельный желтый цвет наряда от Louis Vuitton удивительно к лицу актрисе.

© AP Photo / Jordan Strauss
11 из 19
© REUTERS / DANIEL COLE

Ариана Гранде в черном платье от Vivienne Westwood с объемной юбкой – нет, не принцесса, а королева. Все-таки классика смотрится выигрышно всегда.

Ариана Гранде на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Ариана Гранде в черном платье от Vivienne Westwood с объемной юбкой – нет, не принцесса, а королева. Все-таки классика смотрится выигрышно всегда.

© REUTERS / DANIEL COLE
12 из 19
© REUTERS / Mike Blake

Один из самых стильных образов на церемонии у Зои Дойч. Ее платье напоминает наряды начала прошлого столетия.

Зои Дойч на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Один из самых стильных образов на церемонии у Зои Дойч. Ее платье напоминает наряды начала прошлого столетия.

© REUTERS / Mike Blake
13 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Селена Гомес также предпочла классику. Черное платье от Chanel с декольте, украшенным белыми перьями – элегантно и соблазнительно.

Селена Гомес на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Селена Гомес также предпочла классику. Черное платье от Chanel с декольте, украшенным белыми перьями – элегантно и соблазнительно.

© AP Photo / Jordan Strauss
14 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Блондинка Алисия Сильверстоун выбрала рябиново красный наряд. Цвет великолепный, на него хочется смотреть, он как витамин для глаз.

Алисия Сильверстоун на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Блондинка Алисия Сильверстоун выбрала рябиново красный наряд. Цвет великолепный, на него хочется смотреть, он как витамин для глаз.

© AP Photo / Jordan Strauss
15 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Дженнифер Гарнер в черном блестящем платье – тоже элегантная классика.

Дженнифер Гарнер на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Дженнифер Гарнер в черном блестящем платье – тоже элегантная классика.

© AP Photo / Jordan Strauss
16 из 19
© AP Photo / Richard Shotwell

Куин Латифа в своем летящем малахитового цвета наряде – один из самых незабываемых и стильных образов на прошедшей церемонии.

Куин Латифа на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Куин Латифа в своем летящем малахитового цвета наряде – один из самых незабываемых и стильных образов на прошедшей церемонии.

© AP Photo / Richard Shotwell
17 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

Британская певица Charli XCX сделала ставку на женственность. Черно-белый наряд от Saint Laurent подчеркивал великолепные формы артистки.

Charli XCX на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

Британская певица Charli XCX сделала ставку на женственность. Черно-белый наряд от Saint Laurent подчеркивал великолепные формы артистки.

© AP Photo / Jordan Strauss
18 из 19
© AP Photo / Jordan Strauss

А Зои Кравиц выбрала для красной дорожки все еще не вышедшее из моды платье-комбинацию от Saint Laurent. Получился очень нежный образ.

Зои Кравиц на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз

А Зои Кравиц выбрала для красной дорожки все еще не вышедшее из моды платье-комбинацию от Saint Laurent. Получился очень нежный образ.

© AP Photo / Jordan Strauss
19 из 19
 
