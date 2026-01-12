Голые платья и бриллианты: удивительные образы звезд на "Золотом глобусе"

Эль Фаннинг выбрала для церемонии платье принцессы от Gucci, которое великолепно подчеркивало нежный образ актрисы.
Эль Фаннинг выбрала для церемонии платье принцессы от Gucci, которое великолепно подчеркивало нежный образ актрисы.
А 56-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала прекрасные формы в смелом "голом" наряде от Jean-Louis Scherrer.
А 56-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала прекрасные формы в смелом "голом" наряде от Jean-Louis Scherrer.
Джесси Бакли была очаровательна в голубом наряде и классических лодочках в тон. Этот цвет удивительно идет блондинке.
Джесси Бакли была очаровательна в голубом наряде и классических лодочках в тон. Этот цвет удивительно идет блондинке.
Аманда Сайфред в белом драпированном платье была похожа на древнегреческую богиню. Наряд актрисы дополняло красивое бриллиантовое колье.
Аманда Сайфред в белом драпированном платье была похожа на древнегреческую богиню. Наряд актрисы дополняло красивое бриллиантовое колье.
Всемирно известная красотка Джулия Робертс выбрала классику. Глубокий вырез на черном бархатном платье от Armani Privé подчеркивал кулон в виде сердца.
Всемирно известная красотка Джулия Робертс выбрала классику. Глубокий вырез на черном бархатном платье от Armani Privé подчеркивал кулон в виде сердца.
Дженнифер Лоуренс соперничала с Дженнифер Лопес в смелости наряда. Еще одно "голое" платье, которое приковывало внимание фотографов и поклонников.
Дженнифер Лоуренс соперничала с Дженнифер Лопес в смелости наряда. Еще одно "голое" платье, которое приковывало внимание фотографов и поклонников.
Черное, расшитое пайетками, платье Майли Сайрус от Saint Laurent необычным делает гофрированная отделка декольте. В этом наряде певица выглядела несколько инфернально, но, безусловно, притягательно.
Черное, расшитое пайетками, платье Майли Сайрус от Saint Laurent необычным делает гофрированная отделка декольте. В этом наряде певица выглядела несколько инфернально, но, безусловно, притягательно.
Памела Андерсон будто светилась в своем простом и очень стильном наряде от Ferragamo. Белоснежная рубашка, заправленная в белую юбку другого оттенка – прекрасный и абсолютно неизбитый образ.
Памела Андерсон будто светилась в своем простом и очень стильном наряде от Ferragamo. Белоснежная рубашка, заправленная в белую юбку другого оттенка – прекрасный и абсолютно неизбитый образ.
Амелия Грей в серебристом облегающем платье от Swarovski с открытым лифом явно понимала, как соблазнительно она смотрелась на красной дорожке.
Амелия Грей в серебристом облегающем платье от Swarovski с открытым лифом явно понимала, как соблазнительно она смотрелась на красной дорожке.
У Дженны Ортеги был один из самых необычных нарядов. Эполеты, высокий строгий воротник и при этом голые бока – странное и приковывающее внимание сочетание от Dilara Findikoglu.
У Дженны Ортеги был один из самых необычных нарядов. Эполеты, высокий строгий воротник и при этом голые бока – странное и приковывающее внимание сочетание от Dilara Findikoglu.
Эмма Стоун – солнышко на красной дорожке. Пастельный желтый цвет наряда от Louis Vuitton удивительно к лицу актрисе.
Эмма Стоун – солнышко на красной дорожке. Пастельный желтый цвет наряда от Louis Vuitton удивительно к лицу актрисе.
Ариана Гранде в черном платье от Vivienne Westwood с объемной юбкой – нет, не принцесса, а королева. Все-таки классика смотрится выигрышно всегда.
Ариана Гранде в черном платье от Vivienne Westwood с объемной юбкой – нет, не принцесса, а королева. Все-таки классика смотрится выигрышно всегда.
Один из самых стильных образов на церемонии у Зои Дойч. Ее платье напоминает наряды начала прошлого столетия.
Один из самых стильных образов на церемонии у Зои Дойч. Ее платье напоминает наряды начала прошлого столетия.
Селена Гомес также предпочла классику. Черное платье от Chanel с декольте, украшенным белыми перьями – элегантно и соблазнительно.
Селена Гомес также предпочла классику. Черное платье от Chanel с декольте, украшенным белыми перьями – элегантно и соблазнительно.
Блондинка Алисия Сильверстоун выбрала рябиново красный наряд. Цвет великолепный, на него хочется смотреть, он как витамин для глаз.
Блондинка Алисия Сильверстоун выбрала рябиново красный наряд. Цвет великолепный, на него хочется смотреть, он как витамин для глаз.
Дженнифер Гарнер в черном блестящем платье – тоже элегантная классика.
Дженнифер Гарнер в черном блестящем платье – тоже элегантная классика.
Куин Латифа в своем летящем малахитового цвета наряде – один из самых незабываемых и стильных образов на прошедшей церемонии.
Куин Латифа в своем летящем малахитового цвета наряде – один из самых незабываемых и стильных образов на прошедшей церемонии.
Британская певица Charli XCX сделала ставку на женственность. Черно-белый наряд от Saint Laurent подчеркивал великолепные формы артистки.
Британская певица Charli XCX сделала ставку на женственность. Черно-белый наряд от Saint Laurent подчеркивал великолепные формы артистки.
А Зои Кравиц выбрала для красной дорожки все еще не вышедшее из моды платье-комбинацию от Saint Laurent. Получился очень нежный образ.
А Зои Кравиц выбрала для красной дорожки все еще не вышедшее из моды платье-комбинацию от Saint Laurent. Получился очень нежный образ.