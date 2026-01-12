https://ria.ru/20260112/nadbavka-2067291853.html
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T02:46:00+03:00
2026-01-12T02:46:00+03:00
2026-01-12T02:46:00+03:00
общество
россия
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
https://ria.ru/20260112/pensiya-2067287412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
Депутат Панеш: повышенную надбавку к пенсии получат инвалиды первой группы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права", - сказал Панеш.
По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля.
"При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев", - отметил парламентарий.