12.01.2026
02:46 12.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш... РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии

Депутат Панеш: повышенную надбавку к пенсии получат инвалиды первой группы

Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права", - сказал Панеш.
По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля.
"При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев", - отметил парламентарий.
Пенсионное удостоверение
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц
© 2026 МИА «Россия сегодня»
