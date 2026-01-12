На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 100 единиц специальной техники ликвидирует последствия снегопада на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), очистка инфраструктуры ведется круглосуточно, сообщили РИА Новости в компании.
"На Московской железной дороге продолжается действие усиленного режима по снегоборьбе, ведется круглосуточная непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на пути работает 111 единиц специальной техники (снегоуборочные, снегоочистительные, пневмообдувочные машины). Кроме того, в расчистке инфраструктуры участвуют 3 тысячи человек, еще около 2 тысяч задействованы в уборке платформ", - говорится в сообщении МЖД.
На МЖД работает оперативный штаб, который координирует работу всех подразделений по ликвидации последствий снегопада, постоянно следят за погодной и поездной ситуацией, при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.