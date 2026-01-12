Рейтинг@Mail.ru
На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 12.01.2026 (обновлено: 12:46 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/mzhd-2067353593.html
На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада
На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 12.01.2026
На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада
Более 100 единиц специальной техники ликвидирует последствия снегопада на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), очистка инфраструктуры ведется... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:45:00+03:00
2026-01-12T12:46:00+03:00
ржд
московская железная дорога
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067308128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_9b868c47769fdcf159dabbe17362677f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, московская железная дорога, новый год
РЖД, Московская железная дорога, Новый год
На МЖД сто единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада

Более 100 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада на МЖД

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 100 единиц специальной техники ликвидирует последствия снегопада на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), очистка инфраструктуры ведется круглосуточно, сообщили РИА Новости в компании.
"На Московской железной дороге продолжается действие усиленного режима по снегоборьбе, ведется круглосуточная непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на пути работает 111 единиц специальной техники (снегоуборочные, снегоочистительные, пневмообдувочные машины). Кроме того, в расчистке инфраструктуры участвуют 3 тысячи человек, еще около 2 тысяч задействованы в уборке платформ", - говорится в сообщении МЖД.
На МЖД работает оперативный штаб, который координирует работу всех подразделений по ликвидации последствий снегопада, постоянно следят за погодной и поездной ситуацией, при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Вчера, 08:46
 
РЖДМосковская железная дорогаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала