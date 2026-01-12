https://ria.ru/20260112/mvf-2067366524.html
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму - РИА Новости, 12.01.2026
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Украинское правительство должно в понедельник выплатить Международному валютному фонду около 179 миллионов долларов, говорится на сайте организации. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:36:00+03:00
2026-01-12T13:36:00+03:00
2026-01-12T15:06:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
верховная рада украины
мвф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20260112/prizyv-2067321098.html
https://ria.ru/20260112/bloomberg-2067311263.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, верховная рада украины, мвф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, МВФ, Вооруженные силы Украины
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Киев должен 12 января выплатить МВФ около 179 миллионов долларов