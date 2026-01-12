Рейтинг@Mail.ru
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму - РИА Новости, 12.01.2026
13:36 12.01.2026 (обновлено: 15:06 12.01.2026)
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму - РИА Новости, 12.01.2026
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Украинское правительство должно в понедельник выплатить Международному валютному фонду около 179 миллионов долларов, говорится на сайте организации. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:36:00+03:00
2026-01-12T15:06:00+03:00
Киев должен до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму

Киев должен 12 января выплатить МВФ около 179 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинское правительство должно в понедельник выплатить Международному валютному фонду около 179 миллионов долларов, говорится на сайте организации.
Согласно таблице МВФ, Киев должен выплатить сумму в размере почти 125 миллионов СДР (специальные права заимствования), что равно указанной сумме.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действий и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
