Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний - РИА Новости, 12.01.2026
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний
Сегодня эффективность лечения онкогематологических заболеваний в РФ превышает 92%, это один из самых высоких показателей в мире, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 12.01.2026
россия
Мурашко: эффективность лечения онкогематологических заболеваний превысила 92%