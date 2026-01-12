Рейтинг@Mail.ru
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний - РИА Новости, 12.01.2026
16:03 12.01.2026
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний - РИА Новости, 12.01.2026
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний
Сегодня эффективность лечения онкогематологических заболеваний в РФ превышает 92%, это один из самых высоких показателей в мире, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 12.01.2026
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний

Мурашко: эффективность лечения онкогематологических заболеваний превысила 92%

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Сегодня эффективность лечения онкогематологических заболеваний в РФ превышает 92%, это один из самых высоких показателей в мире, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня этому направлению (онкогематологии - ред.) уделяется большое внимание - как созданию инфраструктуры, так и в том числе научной части разработки новых методов лечения. Поэтому сегодня эффективность лечения превышает уже 92% в этой крайне тяжелой категории пациентов. Это одни из самых высоких цифр в мире", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что российские специалисты несут знания и делятся опытом, внедряют эти технологии за рубежом.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе
8 декабря 2025, 15:41
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
