15:33 12.01.2026
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.01.2026
крымский мост
республика крым
общество
крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
