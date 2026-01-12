https://ria.ru/20260112/most-2067392178.html
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт - РИА Новости, 12.01.2026
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.01.2026
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли