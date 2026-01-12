https://ria.ru/20260112/moskva-2067478356.html
На севере Москвы ликвидируют пожар на кровле здания
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар площадью 500 квадратных метров на кровле одноэтажного неэксплуатируемого здания на севере Москвы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
россия
москва
2026
