В Москве мужчину отправили под суд за убийство знакомого с инвалидностью

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчину, нанесшего знакомому с инвалидностью 170 ударов топором и другими предметами, отправили под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1962 года рождения. Он обвиняется в "убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", отметили в ведомстве.

Следствие установило, что 13 сентября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире в Москве , в ходе конфликта нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. В результате мужчина скончался на месте, а обвиняемый был задержан.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемому проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В ведомстве добавили, что в момент совершения преступления он не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства.