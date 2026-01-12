https://ria.ru/20260112/moskva-2067456308.html
В Москве мужчину отправили под суд за убийство знакомого с инвалидностью
Мужчину, нанесшего знакомому с инвалидностью 170 ударов топором и другими предметами, отправили под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК. РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчину, нанесшего знакомому с инвалидностью 170 ударов топором и другими предметами, отправили под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1962 года рождения. Он обвиняется в "убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", отметили в ведомстве.
Следствие установило, что 13 сентября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире в Москве
, в ходе конфликта нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. В результате мужчина скончался на месте, а обвиняемый был задержан.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемому проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В ведомстве добавили, что в момент совершения преступления он не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства.
"Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для направления в суд", - говорится в сообщении.