В Москве мужчину отправили под суд за убийство знакомого с инвалидностью
20:32 12.01.2026
В Москве мужчину отправили под суд за убийство знакомого с инвалидностью
Мужчину, нанесшего знакомому с инвалидностью 170 ударов топором и другими предметами, отправили под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК. РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчину, нанесшего знакомому с инвалидностью 170 ударов топором и другими предметами, отправили под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1962 года рождения. Он обвиняется в "убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", отметили в ведомстве.
Следствие установило, что 13 сентября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире в Москве, в ходе конфликта нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. В результате мужчина скончался на месте, а обвиняемый был задержан.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемому проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В ведомстве добавили, что в момент совершения преступления он не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства.
"Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
