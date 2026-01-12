https://ria.ru/20260112/moskva-2067420880.html
На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.01.2026
На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ватутина" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра...
2026-01-12T17:28:00+03:00
2026-01-12T17:28:00+03:00
2026-01-12T17:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
москва
На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт "Ватутина"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ватутина" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Ватутина", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Фили-Давыдково и Можайский", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.