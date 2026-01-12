Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
15:08 12.01.2026 (обновлено: 15:57 12.01.2026)
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
общество, москва, марина макарова, россия, новый год, гидрометцентр
Общество, Москва, Марина Макарова, Россия, Новый год, Гидрометцентр
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Последующие дни этой недели снег тоже будет идти, но он будет разной интенсивности. В основном от небольшой до умеренной. То есть, потихонечку снежный покров будет прирастать", - сказала Макарова.
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Вчера, 08:46
По ее словам, сегодня днем количество осадков в столице 2-3 миллиметра - обновленный прогноз - только умеренный снег, и прирост снега до 4 сантиметров.
"Четыре сантиметра - это уже на машине может выглядеть и как 7 сантиметров. И будет ездить техника и чистить дороги все равно", - отметила Макарова.
Она добавила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.
"Высота снежного покрова меняется динамично, то есть это не только свежевыпавший снег. Свежевыпавший снег, в зависимости от температуры, имеет разную плотность. И в любом случае, если выпадает, не выпадает снег, то, что лежит на земле, оно будет уплотняться от силы тяжести", - сказала Макарова.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Вчера, 08:13
 
ОбществоМоскваМарина МакароваРоссияНовый годГидрометцентр
 
 
