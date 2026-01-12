Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Последующие дни этой недели снег тоже будет идти, но он будет разной интенсивности. В основном от небольшой до умеренной. То есть, потихонечку снежный покров будет прирастать", - сказала Макарова

По ее словам, сегодня днем количество осадков в столице 2-3 миллиметра - обновленный прогноз - только умеренный снег, и прирост снега до 4 сантиметров.

"Четыре сантиметра - это уже на машине может выглядеть и как 7 сантиметров. И будет ездить техника и чистить дороги все равно", - отметила Макарова.

Она добавила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.