https://ria.ru/20260112/moskva-2067388473.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю - РИА Новости, 12.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной, заявила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:08:00+03:00
2026-01-12T15:08:00+03:00
2026-01-12T15:57:00+03:00
общество
москва
марина макарова
россия
новый год
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067308128.html
https://ria.ru/20260112/pogoda-2067306079.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, марина макарова, россия, новый год, гидрометцентр
Общество, Москва, Марина Макарова, Россия, Новый год, Гидрометцентр
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
На этой неделе снег продолжит идти в Москве с разной интенсивностью
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Последующие дни этой недели снег тоже будет идти, но он будет разной интенсивности. В основном от небольшой до умеренной. То есть, потихонечку снежный покров будет прирастать", - сказала Макарова
.
По ее словам, сегодня днем количество осадков в столице 2-3 миллиметра - обновленный прогноз - только умеренный снег, и прирост снега до 4 сантиметров.
"Четыре сантиметра - это уже на машине может выглядеть и как 7 сантиметров. И будет ездить техника и чистить дороги все равно", - отметила Макарова.
Она добавила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.
"Высота снежного покрова меняется динамично, то есть это не только свежевыпавший снег. Свежевыпавший снег, в зависимости от температуры, имеет разную плотность. И в любом случае, если выпадает, не выпадает снег, то, что лежит на земле, оно будет уплотняться от силы тяжести", - сказала Макарова.