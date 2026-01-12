https://ria.ru/20260112/moskva-2067379500.html
Более 600 человек спасли специалисты Московского авиацентра в 2025 году
Более 600 человек спасли специалисты Московского авиацентра в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
Более 600 человек спасли специалисты Московского авиацентра в 2025 году
Более 600 человек спасли специалисты Московского авиационного центра в минувшем году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Более 600 человек спасли специалисты Московского авиацентра в 2025 году
Бирюков: более 600 человек спасли специалисты Московского авиацентра в 2025 году
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 600 человек спасли специалисты Московского авиационного центра в минувшем году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в 2025 году специалисты авиацентра спасли более 600 человек, в том числе оперативно доставили в медицинские учреждения свыше 200 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т.
"Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек: это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра санитарные и пожарные вертолеты", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.