В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спасавшийся от пожара 15-летний подросток остался жив после падения в сугроб с восьмого этажа жилого дома в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При пожаре в квартире на восьмом этаже в доме на улице Шаболовка подросток 15 лет выпрыгнул из окна, чтобы не сгореть", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при падении в сугроб подросток получил множественные переломы, госпитализирован в больницу.

По данным столичного главка МЧС , пожар произошел по адресу: улица Шаболовка, дом 10. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома.