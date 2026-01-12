https://ria.ru/20260112/moskva-2067338967.html
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара
2026-01-12T11:30:00+03:00
2026-01-12T11:30:00+03:00
2026-01-12T11:30:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спасавшийся от пожара 15-летний подросток остался жив после падения в сугроб с восьмого этажа жилого дома в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При пожаре в квартире на восьмом этаже в доме на улице Шаболовка подросток 15 лет выпрыгнул из окна, чтобы не сгореть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении в сугроб подросток получил множественные переломы, госпитализирован в больницу.
По данным столичного главка МЧС
, пожар произошел по адресу: улица Шаболовка, дом 10. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении ведомства.