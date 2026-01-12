Рейтинг@Mail.ru
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара
11:30 12.01.2026
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара - РИА Новости, 12.01.2026
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара
Спасавшийся от пожара 15-летний подросток остался жив после падения в сугроб с восьмого этажа жилого дома в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель...
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара

РИА Новости: в Москве подросток прыгнул с 8 этажа в сугроб, спасаясь от пожара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спасавшийся от пожара 15-летний подросток остался жив после падения в сугроб с восьмого этажа жилого дома в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При пожаре в квартире на восьмом этаже в доме на улице Шаболовка подросток 15 лет выпрыгнул из окна, чтобы не сгореть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении в сугроб подросток получил множественные переломы, госпитализирован в больницу.
По данным столичного главка МЧС, пожар произошел по адресу: улица Шаболовка, дом 10. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении ведомства.
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника
Происшествия
 
 
