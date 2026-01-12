В Москве задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Четверо подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны в Москве и Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что двое злоумышленников были вербовщиками - они получали от анонимных кураторов данные людей, которые под влиянием аферистов были готовы передать для них деньги, после чего искали через популярные мессенджеры курьеров и направляли их к этим гражданам.
"Для имитации законности деятельности сообщники изготавливали поддельные бланки и акты приема-передачи средств от имени несуществующих государственных организаций. Третий соучастник был одним из курьеров, а четвертый следил за его действиями и фиксировал процесс получения денег на видео", - отметила Волк.
Она добавила, что полицейские задержали одного из подозреваемых на Измайловской площади в Москве, еще троих – по местам жительства в Подмосковье.
На сайте МВД Медиа уточняется, что аферисты позвонили москвичке и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что для защиты от преступников ей необходимо передать деньги на ответственное хранение. Поверив, женщина отдала курьеру пакет с 350 тысячами рублей. Аналогично мошенники обманули пенсионерку из Реутова - она передала одному из фигурантов более 500 тысяч рублей. Часть похищенного сообщники оставляли себе, остальное отправляли организаторам криминальной схемы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. Трое фигурантов заключены под стражу, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", - заключила Волк.