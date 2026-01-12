Рейтинг@Mail.ru
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/moskva-2067320969.html
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта - РИА Новости, 12.01.2026
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта
Локальные корректировки маршрутов наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:15:00+03:00
2026-01-12T10:15:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067239206_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_7ad389e6560c0d09f2ae4641784830e7.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067318585.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067239206_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_83ea6525369e241aa6e8fa1852397056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта

Из-за непогоды в Москве возможны изменения маршрутов наземного транспорта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб на улице Лубянка в Москве
Сотрудники коммунальных служб на улице Лубянка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб на улице Лубянка в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Локальные корректировки маршрутов наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за погодных условий возможны локальные корректировки маршрутов наземного транспорта. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Москве высота снежного покрова достигла 49 сантиметров
Вчера, 09:59
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала