В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта - РИА Новости, 12.01.2026
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта
Локальные корректировки маршрутов наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента...
2026-01-12T10:15:00+03:00
2026-01-12T10:15:00+03:00
2026-01-12T10:15:00+03:00
В Москве предупредили о возможном изменении маршрутов наземного транспорта
