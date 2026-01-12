https://ria.ru/20260112/moskva-2067318585.html
В Москве высота снежного покрова достигла 49 сантиметров
В Москве высота снежного покрова достигла 49 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 49 сантиметров в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.01.2026
москва
евгений тишковец
погода
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
